Palmeiras sonha com Vitor Roque e encaminha empréstimo de Rômulo

Atacante brasileiro é opção para a segunda janela, antes do Super Mundial, enquanto o meio será cedido ao Ceará / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras segue na atividade dentro do mercado da bola. Só que, ao invés de olhar para soluções atuais, o Verdão já olha para o futuro. O clube buscou informações sobre a situação de Vitor Roque, atualmente emprestado pelo Barcelona ao Real Betis, com o foco no Super Mundial de Clubes. A ideia é recorrer a Roque na segunda janela, que acontece entre os dias 2 e 10 de junho, caso as atuais opções não correspondam. No caso, o Palmeiras contrataria o atacante para ser o principal nome do ataque no torneio que acontece nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan.

O departamento de futebol do clube entende que não vale a pena ir atrás de outro nome agora, se há a possibilidade de uma contratação melhor depois. Vitor Roque é o vice-artilheiro do Betis no Campeonato Espanhol, com sete gols, e vive seu melhor momento desde a sua tumultuada chegada à Europa no ano passado.