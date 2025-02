Palmeiras define base para o Super Mundial de Clubes

Verdão realizará seus treinos na Universidade da Carolina do Norte, que fica no meio do caminho para os dois estádios onde disputará jogos

O Palmeiras definiu a cidade de Greensboro como sua base para treinos na primeira fase do Super Mundial de Clubes. O Verdão usará as instalações da Universidade da Carolina do Norte, que possuem um estádio, dois campos para treinamentos, vestiário e sala de musculação.

A escolha do local se deu por conta da logística. Greensboro fica no meio do caminho para as duas cidades onde o Palmeiras entra em campo. As duas primeiras partidas serão em Nova Jersey, que fica a 1h10 de avião da sede. Na última rodada, o jogo será em Miami, com uma viagem que durará 1h50.