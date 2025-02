Neymar aparece no BID e pode fazer sua estreia no Santos

Bidou! Neymar foi regularizado na manhã desta terça-feira (04/02), no Boletim Informativo Diário da CBF e está liberado para atuar. O craque deve fazer sua estreia nesta quarta-feira (05/02), quando o Santos encara o Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Contudo, o atacante não vai conseguir jogar muito tempo. No treino desta segunda (03/02), Neymar atuou bem e não mostrou limitações físicas. No coletivo, o craque desempenhou a função de meia e até de falso nove. Mas a expectativa é que ele atue por apenas 30 minutos, para preservar uma possível lesão.

O desejo do atacante, entretanto, é fazer o máximo possível de partidas até o fim de junho, quando encerra seu contrato. O Santos ainda sonha com a permanência do astro até a próxima Copa do Mundo, mas a decisão vai depender exclusivamente do próprio atacante.

Enquanto Neymar não toma uma decisão, o torcedor do Santos vai poder matar a saudade do ”príncipe” nesta quarta-feira. Aliás, vale ressaltar que a data também vai marcar o aniversário de 33 anos do craque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.