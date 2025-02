Mourinho x Icardi: Argentino chama português de chorão após polêmica na Turquia

Dois grandes nomes do futebol europeu estão trocando provocações na liga turca nesta semana. Desse modo, de um lado, o técnico José Mourinho, comandante do Fenerbahçe, ironizou um lance em que Davinson Sánchez, zagueiro do Galatasaray, desviou a bola com a mão na área na vitória por 1 a 0 sobre o Gaziantepspor.

Contudo, a penalidade não foi marcada, Mourinho usou as redes sociais para comentar o lance. Ele acabou sendo respondido por Icardi, atacante do Galatasaray, que o chamou de chorão. O jogador alterou a famosa expressão “The Special One”, título de um dos livros sobre o treinador português, para “The Crying One” (o chorão).