Milan anuncia contratação de João Félix

O Milan anunciou oficialmente, nesta terça-feira (4), a contratação de João Félix por empréstimo do Chelsea. O clube italiano pagará cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) pela negociação e também arcará com o salário do jogador, de acordo com informações da imprensa italiana. O atleta de 25 anos, inclusive, já participou dos treinamentos com o restante do elenco do Milan.

Além disso, o atacante português já havia sido registrado no Campeonato Italiano na segunda-feira (3), último dia da janela de transferências, mas sua chegada só foi confirmada no dia seguinte. O empréstimo é válido até junho e não inclui opção de compra. A contratação foi um pedido do técnico Sérgio Conceição, que conhece bem o jogador português.