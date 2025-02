Lima volta a ser opção no Fluminense após três jogos

O técnico, porém, tem outras opções para o setor. Nas três partidas em que Lima desfalcou a equipe, Mano utilizou três jogadores diferentes. Primeiro, contra a Madureira, optou por Isaque no setor. No jogo em questão – terminado em 0 a 0 -, ele poupou alguns titulares.

O Fluminense pode ter novidade na escalação contra o Vasco, no clássico do Mané Garrincha, marcado para esta quarta-feira (5). Afinal, ele está recuperado de um desgaste muscular que o tirou das últimas três partidas do Fluzão. Assim, ele participou do treino desta terça-feira (4), que encerrou a preparação tricolor para o clássico e pode reforçar o time de Mano Menezes.

Posteriormente, na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, Arias foi opção como o “terceiro homem” no meio-campo. Isso gerou críticas por parte de alguns torcedores, que reclamaram pelo fato do colombiano atuar melhor pela direita. Não à toa, contra o Boavista, no terceiro jogo sem Lima, Arias criou dez chances atuando pelo lado direito – apesar do empate frustrante por 1 a 1.

Nesta partida, o responsável por municiar o ataque pelo centro era novamente Isaque, a exemplo do que ocorreu contra o Madureira. Riquelme Felipe entrou em seu lugar e teve atuação elogiada após participar do gol de empate do Fluminense.

Bom salientar que o Flu não ganhou nenhum dos três jogos em que atuou sem Lima, com dois empates e uma derrota. A tendência é que o jogador surja entre os relacionados de Mano Menezes.