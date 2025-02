Jogo na Argentina é suspenso após bandeirinha ser atingido por mastro

Partida entre Godoy Cruz e Talleres foi suspensa no intervalo depois do auxiliar ser atingido por um objeto vindo da arquibancada

A partida acontecia em Mendoza, somente com torcedores do Godoy Cruz, padrão na Argentina. Após a anulação de um gol dos bodegueros, um mastro de ferro atingiu o auxiliar, que fez um corte em sua testa e causou sangramento. Após dez minutos de conversa, o árbitro Yael Falcón Pérez decidiu suspender o jogo.

O confronto entre Godoy Cruz e Talleres, válido pela terceira rodada do Campeonato Argentino , não teve final. A arbitragem suspendeu a partida no intervalo, após torcedores do time da casa atirarem um mastro que atingiu o auxiliar Diego Martín.

Martín teve que ser levado para um hospital da região. O presidente do Godoy Cruz, Alejandro Chapini, relativizou o caso e disse que houve um caso isolado, já que o torcedor não representava a maioria do estádio.

“São coisas que saem do nosso controle. Um descontrolado atirou um mastro de uma bandeira e acertou o assistente. Não tem nada a ver com o futebol ou com 99,9% dos que estavam no estádio. Não vejo um enfrentamento da torcida, mas um caso isolado”, declarou, em entrevista à ESPN Argentina.