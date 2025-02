Jogador croata é encontrado morto durante estadia na Espanha

Jakov Jelkic, jogador croata, teve a sua morte confirmada na noite da última segunda-feira (03/02), na cidade de Alicante, no litoral da Espanha. Assim, após investigações, a polícia concluiu que se tratou de uma morte de forma acidental. Segundo o inquérito, câmeras de segurança registraram o atleta, de 24 anos, deixando uma boate na noite do último sábado (1).

A revelação do desastre ocorreu um dia depois da descoberta do corpo de uma mulher cadeirante no mesmo porto. A hipótese é que ele foi vítima de afogamento depois de uma queda. De acordo com a porta-voz da polícia na Espanha, Cristian Plazas, Jakov estava embriagado no momento que antecedeu o acidente, pois consumiu bebida alcóolica. O jogador defendia o FC Granges-Paccot, da Terceira Divisão suíça, equipe que estava na cidade de Alicante desde o dia 31 de janeiro. Jelkic participava normalmente das atividades com os seus demais atletas do elenco até o seu desaparecimento, na última sexta-feira.