Inter prioriza retomada do desempenho do segundo semestre do ano passado

O Inter encontra-se em situação favorável no Campeonato Gaúcho. Afinal, mantém a invencibilidade após as quatro rodadas do torneio, com três vitórias consecutivas e um empate. Deste modo, lidera o Grupo B, com 10 pontos, porém, ainda não teve performances convincentes, como ocorreu no segundo turno da última edição do Campeonato Brasileiro. A situação é motivo de cobrança da torcida e até mesmo internamente no clube.

Assim, os jogadores e a comissão técnica também mostram insatisfação com este início de temporada somente com bons resultados. As duas partes avaliam que há a necessidade de tempo para recuperar o ritmo de jogo e entrosamento. Deste modo, entendem que a evolução vai ocorrer de forma gradativa.