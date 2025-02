Inter de Limeira x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Inter de Limeira e Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em mais uma rodada do Paulistão. As equipes precisam se recuperar na competição ou correm o risco de cair ainda nesta fase de grupos. O Bragantino é lanterna do Grupo B, com apenas 4 pontos, enquanto a Inter de Limeira está em terceiro no Grupo A, com 4 pontos. A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo a partir das 19h, com César Tavares no comando e também na narração, assim que a bola rolar.