Ídolo do Manchester United critica Ruben Amorim: ‘Ficou muito pior com ele’

Com mais uma derrota do Manchester United, agora por 2 a 0 para o Crystal Palace, o ex-lateral-direito Gary Neville detonou o técnico português Ruben Amorim. Assim, o ex-atleta utilizou seu próprio podcast para destacar a queda de rendimento da equipe em 2024/25 e demonstrar seu descontentamento com o comandante.

“Pensei que iria melhorar quando Ruben Amorim chegou. Pensei que o entusiasmo e o novo sistema pudessem ser aceitos pelos jogadores e que pudéssemos ver uma recuperação. Vimos absolutamente o contrário. Ficou muito pior com ele, e isso é surpreendente”, afirmou.