Hulk decide mais uma vez e Atlético vence o Athletic

O filme se repetiu! Assim como no final de semana, o Atlético conseguiu mais uma vitória no Campeonato Mineiro com um gol de Hulk. Na noite desta terça-feira (04), o atacante decidiu mais uma vez na vitória para cima do Athletic, no Mineirão.

A vitória alivia bastante a situação do Atlético, que sobe, momentaneamente, para a liderança do Grupo A, com dez pontos. O Galo fica na torcida contra Betim e Tombense, que jogam nesta quarta (05), para seguir na posição. Já o Athletic ainda é o líder do Grupo B, com 12 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo América.