Hugo Souza destaca cansaço e estudo para garantir vitória do Corinthians

Goleiro foi titular do Timão nas últimas três partidas disputadas em menos de uma semana e herói no triunfo contra o Novorizontino

Após a partida, o goleiro disse estar feliz com o bom jogo realizado. Além disso, disse estar muito cansado. Hugo começou como titular nos últimos três jogos do Corinthians, todos realizados em menos de uma semana.

O Corinthians conseguiu mais uma vitória no Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (03), o Timão venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Alex Santana. Além do artilheiro da partida, Hugo Souza também saiu como um herói do triunfo, após defender um pênalti.

“Fui feliz em fazer uma grande partida, mas temos que dar os parabéns a toda equipe. Estou bem cansado, no final do jogo a perna pesou, estava com dificuldade, mas jogar no Corinthians não tem essa. Nosso objetivo é maior do que o calendário, vamos fazer o que tiver que fazer”, ressaltou.