Halter se despede do Botafogo e encaminha acerto com o Vitória

O Vitória, aliás, demonstrava interesse no jogador há quase um mês e negociava sua contratação por empréstimo. O Botafogo, porém, demorou a responder, mas confirmou a liberação na segunda-feira. Halter estará no Barradão, casa do Rubro-Negro, para acompanhar o confronto entre Vitória e Sousa pela Copa do Nordeste, marcado para quarta-feira (05), às 21h30.

O zagueiro Halter está próximo de um acerto definitivo com o Vitória. Ele já se despediu dos companheiros do Botafogo e não compareceu ao treinamento desta terça-feira (4) no CT Lonier. Titular na final da Supercopa contra o Flamengo, o atleta recebeu muitas críticas por sua atuação. No Jogada10, por exemplo, ele recebeu a nota mínima .

O zagueiro chegou ao Botafogo em 2024, após boas atuações pelo Goiás na temporada retrasada. No entanto, não repetiu o mesmo desempenho no time carioca. Embora tenha disputado 41 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Fez parte, assim, do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão.

Já em 2025, atuou nos clássicos contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, e na decisão da Supercopa, diante do Flamengo. Conseguiu ter boa apresentação no primeiro, mas, em Belém, deixou a desejar e sofreu bastante com o ataque do Rubro-Negro, principalmente as investidas de Bruno Henrique. Desse modo, a torcida alvinegra festejou, nas redes, sua saída.

