Giovane reaparece no Corinthians após 106 dias, mas futuro ainda é incerto

Atacante voltou a atuar pelo Timão após ser afastado, mas sem renovar seu contrato, deve voltar a ser encostado no clube / Crédito: Jogada 10

O Corinthians teve uma grande novidade durante a vitória contra o Novorizontino, nesta segunda-feira (03/02), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O atacante Giovane reaparece e voltou a atuar após 106 dias. Além disso, ele entrou no segundo tempo e deu a assistência para Alex Santana marcar o gol da vitória no interior paulista.

Giovane não atuava pelo Timão desde outubro do ano passado. Ele deixou de ser relacionado por não chegar a um acordo com o clube para a renovação de seu contrato, que vai até julho deste ano. O próprio técnico Ramón Díaz falou que não convocaria o atleta até ele assinar um novo vínculo com o Timão.