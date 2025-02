Fluminense acerta venda de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

Jovem irá viajar para a Europa nesta terça para realizar exames e assinar contrato, em uma transação que pode chagar a 19 milhões de euros / Crédito: Jogada 10

O Fluminense acertou a venda de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Assim, o jovem irá viajar para a Europa nesta terça-feira para realizar exames e assinar contrato. O valor da transação é de 17 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 113 milhões), com o Tricolor permanecendo com 10% dos direitos do atleta. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, a negociação girará em torno de 19 milhões de euros por 90% do jogador. Desde a temporada passada, o atacante já chamava a atenção de clubes europeu, e a proposta chegou na semana do clássico com o Botafogo.

Kauã Elias subiu para o time profissional e atuou, em 2023, no jogo contra o The Strongest, na altitude de La Paz, pela Libertadores. No entanto, foi no ano seguinte que ganhou mais oportunidades e foi importante na campanha de recuperação da equipe, que se salvou de um possível rebaixamento. Ele, portanto, soma 44 jogos e sete gols pelo clube.