Flamengo x Botafogo: audiência da Supercopa Rei quebra recorde na Globo

Há cinco anos que a TV Globo não atingia números tão expressivos com audiência da Supercopa Rei no Rio de Janeiro. O título do Flamengo sobre o rival Botafogo registrou 31 pontos de média para emissora, além de 52% de participação sobre os televisores ligados – o share. O clássico foi exibido pelo canal na tarde do último domingo, 2.

A Globo obteve um incremento de 19 pontos de audiência sob o comando de Luis Roberto na transmissão. Além disso, ainda de acordo com dados da ‘Kantar Ibope Media’, somou 27 pontos de share no Estado do Rio de Janeiro.