Flamengo vai poupar titulares da Supercopa em jogo do Carioca; veja relacionados

O Flamengo divulgou os jogadores relacionados para a partida contra a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (5), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís preferiu preservas os titulares que atuaram na partida diante do Botafogo pela Supercopa Rei, no último domingo. A partida acontece, às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá.

Danilo, Juninho, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Luiz Araújo são os principais nomes que ficarão à disposição do técnico Filipe Luís. Eles, aliás, participaram das atividades de segunda e terça-feira.