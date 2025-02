Flamengo conhece adversários da Libertadores Sub-20

Atual campeão vai encarar O’Higgins (CHI), Danubio (URU) e Olimpia (PAR) na primeira fase da competição, que tem início no dia 1° de março / Crédito: Jogada 10

O Flamengo conheceu seus primeiros adversários da Libertadores Sub-20. Nesta terça-feira (4), a Conmebol divulgou a divisão dos times na fase de grupos. O Rubro-Negro vai encarar O’Higgins (CHI), Danubio (URU) e Olimpia (PAR). O torneio, que terá o Paraguai como sede, será no dia 1° de março, enquanto a final da competição está agendada para 16 do mesmo mês. Classificam-se para a fase semifinal os primeiros colocados em cada grupo, além do clube que terminar como melhor segundo lugar no geral. Doze clubes disputarão o campeonato. No ano passado, a equipe foi campeã invicta em 2024 vencendo os cincos jogos da competição.