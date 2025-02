Ex-Corinthians, volante Dawhan acerta com o Beijing Guoan, da China

Após três temporadas atuando pelo Gamba Osaka, o volante Dawhan deixou a equipe japonesa. O brasileiro chegou ao clube nipônico em 2022 e logo se tornou titular e peça importante. Em três anos, o volante disputou 116 jogos, marcou 14 gols e deu 7 assistências. Aliás, ele foi um dos pilares da equipe na última temporada, que terminou com o vice-campeonato da Copa do Imperador e a classificação para a AFC Champions League. Dawhan comentou sobre o período no Japão.