Estêvão desencanta após ‘bronca’ de Abel e cresce às vésperas do Dérbi

Principal jogador do atual elenco do Palmeiras, Estêvão demorou, mas desencantou na temporada. Ele marcou um dos gols na goleada em cima do Guarani, no último domingo (02/02), algo que aumentou a moral do atacante, justamente próximo de um jogo importante. Afinal, o Verdão terá pela frente o arquirrival Corinthians na próxima quinta-feira (06/02), no Allianz Parque.