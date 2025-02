Entenda polêmica envolvendo arbitragem escolhida por Ednaldo na Bahia

Atuações do assistente Alessandro Matos são alvos de reclamações da torcida do Tricolor Baiano, principalmente contra o Vitória

O presidente da CBF, Ednaldo Pereira, novamente se envolve em polêmicas, pois é responsável pela escala de arbitragem do Campeonato Baiano. A atuação do assistente Alessandro Álvaro Rocha de Matos no último Ba-Vi, realizado no domingo (2), gerou reclamações por parte da torcida do Bahia.

Aliás, o clássico terminou empatado sem gols pela sexta rodada do estadual. Além do assistente, o juiz Bruno Pereira Vasconcelos também foi duramente criticado pelos torcedores do Tricolor de Aço.