Encontro marca aproximação do Botafogo com a Saudi Pro League

O presidente do Botafogo social, João Paulo de Magalhães Lins , e o vice-presidente executivo da SAF Botafogo, Jonas Marmello, receberam, nesta segunda (3), na sede do clube, na Zona Sul do Rio de Janeiro, oito representantes da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita de Futebol. Entre eles estavam o CEO da entidade, Omar Mugharbel, e o diretor de Competições e Operações, Manoel Flores.

“O Botafogo deseja muito sucesso na continuação do excelente trabalho desenvolvido no país, com a chegada de grandes craques, assim como deseja sucesso na realização da Copa do Mundo de 2034”, afirmou o presidente João Paulo.