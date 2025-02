Edmundo critica diretoria do Vasco e manda recado para Pedrinho: ‘A diretoria parece que dormiu’

O Vasco passou as últimas semanas negociando com o atacante Bruma, mas o jogador foi anunciado como reforço do Benfica, de Portugal. A situação deixou Edmundo, ex-jogador do clube, bastante irritado, e ele não hesitou em criticar a diretoria vascaína. Em seu canal no YouTube, “MundoEd”, Edmundo questionou a postura da diretoria e fez um alerta ao presidente Pedrinho.

"A diretoria parece que dormiu, bobeou nessa negociação com o Bruma. Eu nunca fui muito fã do Marcelo Sant'Ana, embora não o conheça muito bem. Acho que ele é meio lento no mercado. Nunca fui a favor desse modelo de negócio, onde temos um diretor de futebol. Acho que o Pedrinho precisa assumir mais a frente e tomar as decisões mais importantes. Se não for assim, as críticas acabam recaindo sobre ele", afirmou Edmundo.