Diretor jurídico do Corinthians explica plano para pagamento de dívidas: ‘Mais vantajoso’

O Corinthians apresentou um plano para o pagamento de parte de sua dívida, ao longo dos próximos 10 anos. Com um valor ainda muito alto para quitar, o Timão entende que pode acertar R$ 367 milhões durante este período e diminuir os débitos pendentes. A proposta foi enviada na última segunda-feira (3) à Justiça de São Paulo.

Responsável pelo departamento jurídico do clube, o advogado Vinícius Cascone explicou o motivo da escolha do planejamento. Em entrevista ao podcast Poropod, do departamento de comunicação do Timão, o gestor alegou que o Regime Centralizado de Execuções (RCE) era a melhor saída do momento.