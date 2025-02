Cristiano Ronaldo expõe desejo após aposentadoria do futebol

Craque português frisou que ainda não planeja pendurar as chuteiras, pois continua com apreço por treinar e pela rotina como jogador

“Amanhã, faço 40 anos, e penso em continuar a jogar e a desfrutar do futebol, fazer gols. A diferença, nunca pensei, obviamente, mas tem sido um desafio bastante bonito, na minha opinião”, relatou o craque português em uma parte da entrevista que concedeu à emissora portuguesa “Canal 11” referente à federação local de futebol.

O atacante Cristiano Ronaldo está prestes a completar 40 anos nesta quarta-feira (05/02). Assim, ele ressaltou que ainda não planeja sua aposentadoria, até porque segue com apreço por treinar e pela rotina como jogador de futebol. O “Robozão” também reconheceu que precisou se reinventar na carreira conforme foi envelhecendo.

“Ainda gosto de treinar. É o mesmo que sentia com 20 anos? Não, mas ainda sinto a paixão. Por exemplo, fazer um treino de finalização, andar ali e competir com os outros de pé esquerdo e direito. Ainda gosto e é estranho. Muitas pessoas e amigos meus dizem: ‘Não tem vida nenhuma’. E é verdade. Mas eu gosto e sei que vai acabar daqui a um ano ou dois, três. Não sei e isso não me importa”, acrescentou o craque.