Cristiano Ronaldo critica liga disputada por Messi: ‘Claramente inferior à Saudita’

Craque português ressalta que desafio no Oriente Médio tem sido interessante e é algo que o motiva

O atacante Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, se tornou um defensor do futebol da Arábia Saudita. Desde sua chegada ao clube em 2023, ele tem destacado o crescimento da liga saudita. No entanto, desta vez, o português não poupou críticas à liga americana, onde Lionel Messi joga.

Em entrevista ao programa espanhol ‘La Sexta’, Ronaldo afirmou que a Major League Soccer (MLS) é tecnicamente inferior à saudita.