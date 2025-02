Cristaldo e Monsalve indicam disputa acirrada pela titularidade no Grêmio

Colombiano se notabiliza pela regularidade pelo Imortal no início de temporada. Argentino deu resposta e foi protagonista no último jogo / Crédito: Jogada 10

O Grêmio ensaia ter uma disputa sadia e impactante pela titularidade no setor criativo entre Cristaldo e Monsalve neste início de ano e que deve seguir pela temporada. O colombiano ameaça o camisa 10 pela sua regularidade e frequente participação em gols no começo de 2025, mas o argentino deu rápida resposta ao ser o protagonista no último compromisso do Imortal. A torcida e o treinador Gustavo Quinteros comemoram pela boa dor de cabeça. Monsalve já atuou em três jogos pelo Tricolor Gaúcho neste início de temporada e conta com três participações diretas em gols. Até aqui foram dois gols e uma assistência, além de influência direta nos três tentos na vitória sobre o Monsoon, quando a maior parte do time do Grêmio foi alternativo.

A regularidade que apresenta no começo do ano e a performance no segundo semestre, quando chegou ao clube, lhe credenciam a ser um potencial titular. Após o confronto com o Monsoon, o técnico Gustavo Quinteros exaltou o colombiano e detalhou que ele tem "muitas condições".

Após três dias, com o retorno dos 11 iniciais, Cristaldo não deixou barato, teve atuação de gala diante do São Luiz com dois gols e quase garantiu o terceiro. O camisa 10 deu um toque com categoria por cima do goleiro, a bola bateu no travessão e ainda serviu como assistência para Aravena marcar. Posteriormente, Monsalve entrou na segunda etapa e também deixou o dele. Deste modo, o comandante precisou abordar sobre os dois jogadores e esta possível concorrência por um espaço entre os titulares.

“Cristaldo jogou muito bem, depois entrou Monsalve e jogou muito bem. Temos dois jogadores que poderiam ser titulares. Quero buscar um time forte, que quando um jogador sai e outro entra, o time continue mantendo bom nível futebolístico”, afirmou o treinador. Meio de campo do Grêmio na contramão do restante do elenco A avaliação de Quinteros é que o seu elenco disponível conta ainda com um desequilíbrio, especialmente em quantidade. Tanto que já expôs que é necessária ainda a chegada de reforços principalmente para o setor defensivo. No caso, zagueiros, laterais-esquerdo, volante, um atacante de velocidade, além de mais um jogador da mesma posição que possa atuar aberto e centralizado. Neste cenário, o Imortal tem negociações avançadas com Lucas Esteves para a lateral esquerda, o meio-campista Camilo e o atacante belga Francis Amuzu. Mesmo com as carências, o treinador exaltou as alternativas que tem à disposição. O setor criativo da equipe vai em rumo contrário, pois não se encaixa neste cenário de escassez de opções. O comandante indicou que Cristaldo e Monsalve podem até formar uma dupla. No entanto, como os dois têm características semelhantes, o mais provável é que concorram a vaga entre os titulares. Ou seja, na teoria só haveria espaço para um deles neste primeiro momento.