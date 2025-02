Corinthians traça plano para quitar parte de suas dívidas em 10 anos

Timão vai destinar 4% de suas receitas recorrentes para credores e quer diminuir pendências ao máximo nos próximos anos / Crédito: Jogada 10

O Corinthians apresentou um plano para o pagamento de parte de sua dívida, ao longo dos próximos 10 anos. Com um valor ainda muito alto para quitar, o Timão entende que pode acertar R$ 367 milhões durante este período e diminuir os débitos pendentes. A proposta foi enviada na última segunda-feira (3) à Justiça de São Paulo, que cuida do processo de Regime Centralizado de Execuções (RCE).

Os R$ 367 milhões citados envolvem pendências com empresários, jogadores com direitos de imagem a receber, entre outros. Neste montante, não está listado dívidas tributárias e o financiamento da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal. A ideia do Timão é diminuir este montante aos poucos.

Assim, o plano é destinar mensalmente 4% de suas receitas recorrentes ao pagamento dos credores listados no RCE. O Timão vai direcionar as quantias recebidas com direitos de TV, patrocínios e outros valores recebidos para este fundo. A quantia em venda de jogadores não vai entrar nesta conta. Quando realizar transferências de atletas, o Corinthians destinará 5% do valor para leilões reversos, com deságio mínimo de 30%. Neste caso, os credores farão propostas ao clube, e quem oferecer maior desconto ganha prioridade no recebimento. Contudo, o Timão entende que, nestas contas, conseguirá diminuir sua dívida em R$ 367 milhões nos próximos 10 anos. A dívida será corrigida pela inflação acompanhando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Aliás, o Timão pretende acertar 60% desta dívida em seis anos. No documento entregue ao RCE, o Corinthians reforçou as dificuldades financeiras que vive nos últimos anos.