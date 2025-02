Concorrência força alteração de horário em programa do Craque Neto na Band

Casa antiga, rotina nova! O Craque Neto retornou das férias com uma mudança pontual em sua grade de programação esportiva na Band. Isso porque o ‘Apito Final’, que vai ao ar aos domingos, passará a ser exibido às 21h a partir desta temporada ao invés das 18h, como habitual.

A Band avaliou a mudança como uma forma de manter a média de audiência em relação à Record, segundo o colunista Flávio Ricco. A emissora concorrente detém os direitos de transmissão do Paulistão e do Brasileirão, com partidas programadas para as 18h30 (de Brasília), e sai na frente no horário. Sendo assim, o ‘Apito Final’ trabalha com objetivo de atrair o público pós-jogo.