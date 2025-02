Com tropeços em profusão, Fluminense tem pior início de Carioca em 44 anos

Mano Menezes vê pressão aumentar com fraco início de Estadual, com apenas uma vitória em sete rodadas, algo semelhante a arrancada de 1981

O Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Carioca 2025 e se complicou de vez na luta por uma vaga na semifinal da competição. Após o empate por 1 a 1 com o Boavista, no Maracanã, o Tricolor terá que ter uma reação histórica e contar com tropeços dos adversários diretos para ainda almejar um lugar entre os quatro primeiros.

Dessa forma, o Tricolor soma apenas uma vitória em sete rodadas (10ª colocação) e faz seu pior início de Estadual desde 1981. Na época, a equipe do técnico Nelsinho também venceu apenas um jogo, diante do Serrano, com dois gols de Zezé. Em sete rodadas, o time tinha cinco empates, uma vitória e uma derrota, ou seja, uma campanha até melhor que a atual.