Botafogo? Simeone revela se conhece os adversários do Atlético de Madrid no Mundial

Atlético de Madrid e Botafogo vão se enfrentar no Mundial de Clubes, em junho. Em sorteio, as equipes caíram no Grupo B, que também conta com Paris Saint-Germain e Seattle Sounders.

Dessa forma, o técnico do clube espanhol, Diego Simeone, revelou em entrevista à ESPN, após a goleada por 5 a 0 sobre Getafe que classificou a equipe à semi da Copa do Rei, se já está pensando nos futuros adversários do Mundial.