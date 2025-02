Botafogo efetua pagamento de R$ 10,8 milhões por David Ricardo, do Ceará

Por outro lado, o Vozão permanece com 20% dos direitos econômicos do atleta, que chega para disputar vaga com Bastos e Barboza / Crédito: Jogada 10

O Botafogo efetuou nesta segunda-feira (04) o pagamento de R$ 10,8 milhões ao Ceará pelo defensor David Ricardo. O jogador se despediu do Vozão e seguiu para o Rio de Janeiro para assinar com o clube carioca. Destaque no sub-20 e posteriormente nos profissionais, David Ricardo conquistou espaço com atuações de destaque. Contudo, defendendo o Ceará, o zagueiro marcou três gols e deu duas assistências em 46 jogos no ano passado. Além disso, ajudou o time cearense a conquistar o acesso à elite do futebol nacional e levantou a Copa do Nordeste em 2023. A informação da transferência é do portal ge.

Além disso, ajudou o time cearense a conquistar o acesso à elite do futebol nacional e levantou a Copa do Nordeste em 2023. A informação da transferência é do portal ge.