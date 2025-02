Bologna vence a Atalanta e avança à semifinal da Copa da Itália

Com gol de Santiago Castro, a equipe visitante faz 1 a 0 e, agora, aguarda o vencedor de Juventus e Empoli na semifinal da competição / Crédito: Jogada 10

O Bologna está na semifinal da Copa da Itália. Nesta terça-feira (4), a equipe foi a Bérgamo e venceu a Atalanta por 1 a 0, gol do argentino Santiago Castro, já na reta final da partida. Agora, aguarda o vencedor de Juventus e Empoli na próxima fase da competição, em jogos que serão realizados em abril. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana, quando jogam pelo Campeonato Italiano. No sábado (8), a Atalanta visita o Verona, às 11h (de Brasília). O Bologna também atuará fora de casa, porém no domingo (9), contra o Lecce, às 14h.

A Atalanta teve mais volume no primeiro tempo, mas pouco criou chances efetivas. A equipe de Bérgamo até circulava perto da área do Bologna, no entanto não foi tão perigosa.