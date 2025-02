Betis prolonga acordo com Johnny até 2030

Nome nascido nos Estados Unidos tem formação na base do Internacional / Crédito: Jogada 10

Cria da base do Internacional, o meio-campista Johnny prolongou seu acordo vigente com o Betis, da Espanha. Assim, o atleta de 23 anos e a representação da Andaluzía passam a ter vínculo com validade até 2030.

Nos canais oficiais do clube, o atleta com vivência também na seleção dos Estados Unidos exaltou a sensação de pertencimento desde que desmbarcou no clube, em dezembro de 2023. Nesse ínterim, foram 44 partidas entre LALIGA, Copa do Rei e Conference League com dois gols e três assistências.