Apesar das conversas, Tite não deve ser o novo treinador do Botafogo

O encerramento das conversas foi por vontade das duas partes. Afinal, o Glorioso não investiu após o contato inicial e, além disso, o comandante tem o desejo de trabalhar no exterior nesta temporada. As informações são do jornalista PVC.

Com o cargo vago desde dezembro de 2024, quando Artur Jorge foi para o Al-Rayyan, do Qatar, o time alvinegro está sob a responsabilidade de Carlos Leiria, do sub-23 do clube. Até o momento, os cariocas já receberam negativas de André Jardine, Tata Martino, Paulo Fonseca e Rafael Benítez.

