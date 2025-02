América MG x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (05) pelo segundo clássico do Campeonato Mineiro 2025 / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (05), Belo Horizonte vai parar, pois o América Mineiro receberá o Cruzeiro no segundo clássico do Campeonato Estadual de 2025. A partida, válida pela sexta rodada da fase de grupos, acontecerá no Independência, a partir das 22h (de Brasília). Onde assistir O canal Premiere transmite a partida ao vivo.

Vice-líder do Grupo B com 11 pontos, apenas um a menos que o Athletic, o Coelho quer surpreender um de seus grandes rivais. O técnico William Batista tem apenas uma dúvida no ataque: David Lopes ou Jonathas. Assim, também conta com a força do seu torcedor em sua arena para somar três pontos.