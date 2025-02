Alphonso Davies renova com o Bayern de Munique até 2030

Lateral canadense, alvo do Real Madrid, encerra novela e vai permanecer no clube alemão por mais cinco temporadas

O Bayern de Munique encerrou uma das grandes novelas das últimas janelas de transferências. Isto porque o clube anunciou, nesta terça-feira (4), a renovação de contrato do lateral-esquerdo Alphonso Davies até 2030.

O canadense, cujo vínculo terminaria neste verão, era alvo de interesse do Real Madrid, mas optou por permanecer na equipe alemã. Para celebrar a renovação, o Bayern divulgou um vídeo nas redes sociais em que Davies aparece cantando sobre sua decisão de continuar no clube, que o contratou do Vancouver Whitecaps em 2018.