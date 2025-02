Sport x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pelo Grupo A na segunda rodada da Copa do Nordeste nesta terça-feira (4), na Ilha do Retiro / Crédito: Jogada 10

O Sport vai receber o Fortaleza nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. No Grupo A do torneio, o Tricolor é o líder e o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com os mesmos três pontos e apenas um gol a menos no saldo. Portanto, o Leão do Norte quer aproveitar o fator casa para assumir o topo da tabela e o Laion precisa vencer fora para garantir mais uma rodada na liderança. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Jangadeiro (TV aberta no Ceará).

Como chega o Sport Na estreia da competição, o Leão da Ilha venceu o Ferroviário por 2 a 1, fora de casa, com gol nos acréscimos e estreou com o pé direito. Mas na última partida, pelo Campeonato Pernambucano, perdeu o clássico para o Santa Cruz por 1 a 0. Agora, para o desafio no torneio regional, não poderá contar com o zagueiro Rafael Thyere, que segue com tratamento após dores na lombar. Contudo, o técnico Pepa terá o retorno de Rodrigo Atencio, já que o argentino foi regularizado para fazer sua estreia.