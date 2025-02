Sergio Ramos cumpre trâmites finais por anúncio no Monterrey

Falta pouco para o zagueiro Sergio Ramos ser mais um nome de peso global a desembarcar no futebol mexicano. O defensor de 38 anos cumpre os trâmites burocráticos finais, na Espanha, antes de embarcar para o México e se tornar reforço do Monterrey.

De acordo com relato do jornalista Fabrizio Romano, um pré-contrato entre as partes foi assinado como garantia documental dos termos que tiveram semanas de discussão.

Inicialmente, a questão econômica era o grande empecilho, mas a distância se diminuiu gradualmente entre pedida e oferta até o devido consenso. Com isso, na manhã desta segunda-feira (3), Sergio Ramos realiza exames médicos na capital espanhola antes do embarque para o país da América do Norte.

Apesar da experiência em atuar fora do continente europeu ter caráter inédito, o defensor encontrará duas figuras que conviveu na passagem recente pelo Sevilla. São os casos do também espanhol Óliver Torres além do atacante argentino Lucas Ocampos.

Além das competições nacionais (Apertura e Clausura) bem como Leagues Cup e Copa dos Campeões da Concacaf, Sergio Ramos chega como reforço para a disputa do reformulado Mundial de Clubes deste ano, nos Estados Unidos. No Grupo E, a representação mexicana vai brigar por uma das duas vagas nas oitavas de final com Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds. A estreia na competição ocorre no dia 17 de junho, contra a Inter, no mítico estádio Rose Bowl.