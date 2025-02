Savarino e Barboza pedem desculpas após derrota do Botafogo na Supercopa

O Botafogo não falou com a imprensa após a derrota para o Flamengo na Supercopa do Brasil, neste domingo (02), em Belém do Pará. No entanto, nesta segunda-feira, alguns jogadores se manifestaram em suas redes sociais e pediram desculpas à torcida do Glorioso.

Entre eles estão o defensor Barboza e o meio-campista Savarino. Os atletas também fizeram um apelo por união até a final da Recopa Internacional, que será contra o Racing, da Argentina, nos dias 20 e 27 de fevereiro. O segundo confronto acontecerá no estádio Nilton Santos, casa alvinegra.