Samuel Xavier analisa momento do Fluminense no Carioca: ‘Falar menos e trabalhar mais’

Autor do gol do tricolor no empate com o Boavista, lateral-direito afirma que elenco terá que ter sabedoria para dar a volta por cima em 2025 / Crédito: Jogada 10

O Fluminense voltou a jogar mal e não consegue engrenar neste início de temporada. Assim, o time ficou no empate por 1 a 1 com o Boavista, em sua estreia no Maracanã em 2025 e ocupa apenas a 9ª colocação do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o lateral-direito Samuel Xavier, autor do gol tricolor, analisou o mau momento e disse que o elenco tem que falar menos e trabalhar mais. “A gente precisa voltar a vencer os clássicos e no campeonato. Nesse momento a gente tem que trabalhar, não pode ficar falando, tentar justificar. É um momento de ter sabedoria, ser homem, de trabalhar cada vez mais independente das críticas; Temos que evoluir. Precisamos fazer partidas melhores. Tivemos bastante chance, principalmente no início do jogo. Mas é como eu falei, o momento é de falar menos e trabalhar mais para a gente evoluir”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com mais um tropeço, o Tricolor se complicou de vez na competição. Afinal, restam apenas quatro rodadas, e o time soma sete pontos, a quatro do Maricá, atual quarto colocado, que tem uma partida a menos. Em campo, a equipe foi vaiada e saiu com um sabor de derrota e o entendimento que terá muito trabalho pela frente.