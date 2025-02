Roger reconhece Inter com dificuldades de garantir o triunfo e exalta postura: ‘Achamos a solução’

Colorado foi dominante na maior parte do confronto com o Avenida, porém conseguiu converter somente uma oportunidade em gol

O Inter assegurou o seu terceiro triunfo consecutivo ao superar o Avenida por 1 a 0, no último domingo (02/02), no Beira-Rio. A vitória no duelo pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho permitiu ao Colorado a manter sua invencibilidade no torneio. Ainda por cima se isolou na liderança do Grupo B, com 10 pontos devido à derrota do Caxias para o Juventude.

O resultado foi o ponto positivo do embate, já que a equipe não demonstrou eficiência em converter a maior parte das suas oportunidades. Apesar do domínio do Internacional, a equipe converteu apenas uma das chances que teve. Roger Machado confessou que o seu time apresentou dificuldades, mas exaltou a postura do Colorado ao encontrar uma maneira de superar os empecilhos.