Quinteros ensaia poupar titulares do Grêmio no confronto com o Juventude

Treinador deve preservar titulares, pois depois do confronto com o Jaconero, o Imortal tem outro clássico, mas com o arquirrival Internacional / Crédito: Jogada 10

O treinador Gustavo Quinteros se vê em uma situação difícil da forma como vai escalar o Grêmio em seu compromisso diante do Juventude. Isso porque o seu embate posterior a este é o clássico com o Internacional, no próximo sábado (08/02). Os dois jogos vão ser válidos pelo Campeonato Gaúcho, mas como o segundo tem uma importância maior pela rivalidade, a tendência é a de que o comandante utilize novamente uma equipe alternativa como já ocorreu no confronto com o Monsoon, quando venceu por 3 a 0. Quinteros admitiu tal possibilidade de preservar suas principais peças contra o Jaconero.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tenho pensado em fazer algumas mudanças para a próxima partida. Três dias depois, jogaremos o Gre-Nal. Para chegarmos inteiros e com intensidade, até maior do que a de hoje (sábado), precisaremos ir fazendo trocas de alguns jogadores para que todos cheguem 100% no Gre-Nal. Não decidi quem. Mas há jogadores de nível parecido em algumas posições e nestas vamos rodar. Desta maneira, temos mais jogadores em atividade e brigando por serem titulares”, detalhou o técnico.

Gustavo ainda não tem uma definição de quais jogadores vão ser poupados, até porque o Imortal passa por atividades de preparação tanto nesta segunda-feira (03/02), como na terça (04), antes de viajar a Caxias do Sul. A prioridade do comandante já exposta será a escolha de atletas do elenco que tenham condições de amenizar uma queda de rendimento. Quinteros passa por dilema de escolhas no Grêmio Com isso, provavelmente jogadores considerados reservas neste início de temporada e que estão se sobressaindo devem atuar. São os casos dos meio-campistas Cuéllar, Edenilson e Monsalve, além do centroavante Arezo. Outras opções são o lateral-direito João Lucas, o zagueiro Gustavo Martins, o volante Pepê e o atacante AndréHenrique.

Entretanto, a utilização destas alternativas também vai depender de quantos atletas titulares Quinteros vai optar por poupar. Até porque a intenção é evitar uma queda brusca de performance contra outro time da Primeira Divisão, como é o Juventude. Outro ponto envolve o nível de desgaste dos titulares. A entrada do goleiro Tiago Volpi também é uma possibilidade. O arqueiro recém-contratado ainda não estreou pelo Imortal. Porém, há o dilema de fazer uma mudança na meta do Tricolor Gaúcho nesta sequência de dois clássicos. O provável time inicial do Grêmio para enfrentar o Juventude deve ser: Gabriel Grando; João Lucas, Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Viery; Cuéllar, Pepê, Edenilson, Monsalve; Aravena e Arezo.