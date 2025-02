Porto busca empate com Rio Ave e chega ao quarto jogo sem vencer pelo Português

Dragões buscam a igualdade no placar duas vezes fora de casa e ficam estacionados em terceiro na tabela, agora com 41 pontos / Crédito: Jogada 10

O Porto visitou o Rio Ave no Estádio dos Arcos e empatou por 2 a 2 nesta segunda-feira (3), pela 20ª rodada do Campeonato Português, . Nehuen Pérez e Octávio tentaram dar a vitória aos Dragões, mas Clayton e o alemão Ole Pohlmann anotaram para os donos da casa. Com o resultado, o Porto engata a quarta partida sem triunfar na competição – são dois empates e duas derrotas – e permanece na terceira posição, agora com 41 pontos. O último triunfo portista no Português ocorreu em 28 de dezembro, diante do Boavista. Já o Rio Ave soma 24 pontos, em décimo na tabela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os times voltam a campo ainda nesta semana, em competições distintas. Pela 21ª rodada do Campeonato Português, o Porto recebe o Sporting na sexta-feira, às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão. O Rio Ave, por outro lado, enfrenta o Sporting Clube de São João de Ver na quinta-feira, às 17h45, pelas quartas de final da Taça de Portugal, no Estádio dos Arcos.