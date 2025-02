Pedro Raul deve receber novas chances por conta de calendário cheio

Após começar bem a temporada, centroavante sumiu nos últimos jogos e espera nova chance para recuperar seu espaço no Corinthians

Pedro Raul vem vivendo uma verdadeira montanha-russa neste começo de temporada. Após ter bom desempenho nas duas primeiras rodadas do Paulistão, o jogador parou de ser relacionado pelo técnico Ramón Díaz e sumiu do banco de reservas. Contudo, com o calendário apertado, o centroavante pode ganhar uma nova chance.