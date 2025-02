Palmeiras inicia preparação para clássico contra o Corinthians

Verdão se reapresentou nesta segunda-feira, após golear o Guarani. Felipe Anderson avançou em recuperação, mas segue fora / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras iniciou sua preparação para o clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (06/02), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A equipe chega embalada para o dérbi após vencer o Guarani por 4 a 1, fora de casa, na última rodada do Estadual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os atletas que jogaram mais de 45 minutos no estádio Brinco de Ouro fizeram atividades regenerativas. O restante do grupo realizou um coletivo, reforçado por atletas do sub-17. A grande novidade da atividade ficou por conta do retorno do meia-atacante Felipe Anderson.