Neymar deve atuar por 30 minutos em sua reestreia pelo Santos

Craque se mostrou bem fisicamente em seu primeiro treinamento com a camisa do Peixe e se prepara para o seu primeiro jogo neste retorno

O primeiro treino de Neymar com a camisa do Santos surpreendeu a comissão técnica do clube. O astro realizou a atividade nesta segunda-feira (03), junto com atletas que começaram na reserva ou não estiveram em campo no clássico contra o São Paulo.

Na atividade, Neymar atuou bem e não mostrou limitações físicas. No coletivo, o craque desempenhou a função de meia e até de falso nove, de acordo com o Portal Uol. A expectativa é que o jogador atue 30 minutos na partida contra o Botafogo-SP, nesta quarta-feira (05). O ídolo participará do último treino antes da partida, nesta terça-feira (04).