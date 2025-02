Martínez diz querer espantar desconfiança e se põe à disposição para o dérbi

Volante foi apresentado como jogador do Palmeiras nesta segunda-feira e demonstrou vontade de vestir a camisa alviverde

O volante Emiliano Martínez foi apresentado nesta segunda-feira (03/02), na Academia de Futebol e chegou querendo espantar a desconfiança que os torcedores do Palmeiras tenham em sua contratação. Terceiro reforço da temporada, o uruguaio se mostrou feliz por estar no Verdão. Além disso, mostrou vontade de já estar em campo contra o Corinthians.

“É verdade que não fiz a pré-temporada com o time. Fui ao CT da seleção (uruguaia) para trabalhar e ainda estou ajustando algumas coisas aqui no Brasil. Estou me sentindo bem nos treinos e já estou preparado se precisar para o jogo contra o Corinthians. Já estou pronto”, disse o volante.