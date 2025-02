Mãe do presidente da principal torcida do Sport se pronuncia em redes sociais

João Victor Soares da Silva está internado no Hospital da Restauração após briga entre a torcida do Santa Cruz e Sport / Crédito: Jogada 10

Viviane Eugenia, mãe de João Victor Soares da Silva, presidente da Torcida Jovem do Leão, se pronunciou nas redes sociais em defesa do seu filho. Ele foi uma das principais vítimas da briga entre as torcidas do Sport e Santa Cruz no último sábado (1), em Recife. “Meu filho não é marginal, como vocês tratam os jovens. Quero providências, eu exijo providências. Vou até o fim por justiça por João Victor. Meu filho está na UTI por irresponsabilidade deste governo, que solta as pessoas na rua para morrerem”, escreveu em sua rede social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale ressaltar que diversos vídeos e imagens que circulam na internet do confronto entre a torcida do Sport e Santa Cruz, é possível ver o rapaz sofrendo agressões violentas por rivais. João Victor, portanto, está internado no Hospital da Restauração com o quadro de saúde estável.